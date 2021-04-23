«اقتصادية عجمان» تحقق نتائج إيجابية في مؤشرات الرقابة والحماية التجارية

المصدر: عجمان - البيان

حققت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، نتائج إيجابية في مؤشرات الرقابة على المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وكذلك في جهود الحماية التجارية وحماية المستهلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وقال عبد الله الحمراني الشامسي، مدير عام اقتصادية عجمان، بأن الدائرة وفي إطار حرصها الدائم والمستمر على تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي ينعكس أثره على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة مع الاستقرار الذي تنعم به الدولة في مختلف المجالات.

والذي توفره القيادة الرشيدة للدولة، والرؤية الثاقبة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والإدارة المتميزة للشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والذي يوجه دائماً إلى ضرورة توفير المناخ الاقتصادي الداعم للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأضاف الحمراني، بأن الدائرة وفي سبيل حرصها الدائم والمستمر على تحقيق معدلات إيجابية ومستدامة للنمو الاقتصادي في الإمارة، تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا مع وجود رقابة فاعلة ومكثفة للأسواق تحقق مبدأ التنافسية وتوفر الحماية التجارية لكل من المستثمر والمستهلك، وأضاف بأنه ولله الحمد فإن النتائج في تحسن دائم ومستمر، وهو ما تشير إليه نتائج الربع الأول لعام 2021 مقارنة مع نفس النتائج لعام 2020.

حيث تمكنت الدائرة من تحقيق مؤشر إيجابي في زيادة عدد الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري وبواقع 25% عن عدد حملات عام 2020، كما أن نتائج تلك الحملات أيضاً كانت إيجابية حيث زادت نسبة الزيارات التفتيشية المنفذة بواقع 166% عن مثيلاتها لعام 2020.

وقد راعت الدائرة الظروف المحيطة بانتشار فيروس كورونا، حيث زادت نسبة توعية المنشآت بمعدل 1281% إضافة إلى زيادة نسبة الإنذارات الموجهة للمنشأة بواقع 238% مقابل انخفاض معدل المخالفات بنسبة 29% عن المحقق عام 2020.

رقابة

واستكمل سعود سلطان الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية عجمان، الحوار حيث أكد على سعي الدائرة إلى تكثيف الرقابة على المنشآت لضمان توفير الحماية التجارية لكل من المستثمر والمستهلك، وهو ما تشير إليه نتائج جهود الإدارة لمكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية.

حيث تمكن الإدارة من ضبط ما يزيد على 300,000 سلعة مقلدة بقيمة مالية قدرها 7,319,268 درهماً، وبمعدل 117% أكبر من عام 2020، وهو الأمر الذي أدى معه إلى خفض شكاوى أصحاب العلامات التجارية بواقع 3% عن عام 2020.

كما أطلقت الدائرة خدمة جديدة تتيح لأصحاب العلامات التجارية تقييد العلامات الخاصة بهم، وقد تسلمت الدائرة عدد 350 طلب تقييد خلال الربع الأول من 2021، وأضاف سيادته بأنه وفي إطار جهود الإدارة لحماية المستهلك، فقد تلقت الإدارة عدد 730 بلاغاً بانخفاض بنسبة 44% عن البلاغات المستلمة خلال عام 2020 والتي بلغت 1306 بلاغات، وهو ما يبرز دور الدائرة في حماية المستهلك.

وهنأ الشمري، المنشآت الاقتصادية والمستهلكين في الإمارة بشهر رمضان المبارك، وأشاد بتعاون المنافذ والأسواق لتوفير المستلزمات والسلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلكون، وطالب الجميع بضرورة التعاون مع الدائرة في سبيل تحقيق مجتمع آمن يسوده الاستقرار لجودة الحياة في الإمارة.

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