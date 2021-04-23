«كهرباء الشارقة» و«دو» تبحثان تطوير الخدمات الإلكترونية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفداً من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية وتطبيق منظومة العدادات الذكية ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالتحول الرقمي وتوفير أفضل الحلول والأنظمة الرقمية عالية الجودة والكفاءة.

عقد الاجتماع برئاسة سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وحضره من الهيئة عبدالله الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي وعبدالله شهيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمهندسة ميادة البردان مدير إدارة الدراسات والبحوث والمهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات ومن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وفريد فريدوني الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار وأحمد علي بورحيمه نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية والأعمال التجارية وجاسم العوضي نائب الرئيس الأول لمبيعات الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الهيئة إلى بناء وتفعيل شراكات جديدة، والسعي للارتقاء بالإمكانات وتفعيل التعاون بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة على نحو يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات وتوفيرها بأفضل المستويات لسكان إمارة الشارقة.

تعزيز

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية والتعاون التكنولوجي في عدد من المجالات مثل العدادات الذكية والاستفادة من الأنظمة المتطورة للاتصالات والاستفادة من شبكات الفايبر والألياف البصرية الخاصة بالهيئة وتوفير أحدث الخدمات الرقمية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من خلال توظيف أحدث التقنيات لإيجاد حلول متطورة ومتكاملة تساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات والتيسير على المتعاملين.

من جهته، أكد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن المبادرات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي تشكل ركيزة أساسية لدفع التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأعرب عن استعداد الشركة لدعم التعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خصوصاً في مجالات تطوير البنية التحتية لمشروعات التحكم والإدارة الذكية وكل الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تقدمها الشركة وتسخير كافة الإمكانات وأحدث الحلول والتقنيات والموارد وتوظيفها في سبيل تطوير الخدمات وتحقيق أهداف وتطلعات الهيئة نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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