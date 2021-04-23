محاكم دبي تحقق سعادة متعامليها لمرونتها في الحلول الاستباقية

المصدر: دبي - البيان

أوضح عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، أن إسعاد المتعاملين في محاكم دبي يمثل ركناً أساسياً من أركان سمعتها الطيبة ومكانتها.

حيث تهدف إلى تحقيق السعادة للجميع خصوصاً أطراف النزاعات القضائية، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

لافتاً إلى أن الإدارة استطاعت التّأقلم مع الوضع الجديد الذي سببّته أزمة (كوفيد19) ويعود ذلك للبنية الاستباقية التّي تعمل بها الإدارة، وأن الإدارة تمكنت من تحقيق السعادة لمتعامليها بسبب المرونة في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة.

وأشار إلى أن إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي سعت ومنذ زمن لتحويل تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية، وحققت إدارة إسعاد المتعاملين نتائج إيجابية تتمثل في نظام السّالفة وهو نظام تسجيل الدّعاوى عن بُعد خلال الربع الأول من العام الجاري، 99.74 % في نسبة القضايا المسجلة إلكترونياً (عن بعد) من إجمالي عدد القضايا المسجلة من مستهدف 95%.

وقد استغرق وقت تسجيل القضية الإلكترونية 3.2 أيام من مستهدف 7 أيام،. كما استغرقت مدة الرد على مكالمات المتعاملين عبر مركز الاتصال 7 ثوان من مستهدف 10 ثوان، ومتوسط إنجاز المعاملات 10 دقائق، كما بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها ضمن 7 أيام عمل 100%.

وذكر الريس أن الإدارة قامت أخيراً بإطلاق خدمة الحصول على اسم مستخدم للخدمات الإلكترونية والذكية لجميع متعاملي محاكم دبي داخل الدولة وخارجها، من خلال خطوات بسيطة وسريعة عبر خدمة سهيل على موقع محاكم دبي www.dc.gov.ae، حيث أسهمت هذه الخدمة في تسريع إجراءات الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور من خلال تقليل خطوات الحصول عليها من 4 خطوات لتصبح في خطوة واحدة فقط، ورفعت معها درجة كفاءة نظام أمن المعلومات.

كما تطرق الريس إلى إنجازات قسم خدمات الأحوال الشخصية منها، تقديم طلب الحصول على خدمة تصديقات الأحوال الشخصية من خلال الموقع الرسمي لمحاكم دبي على مدار الساعة.

إضافة إلى أن الخدمة بجميع مراحلها تقدم عن بعد لجميع المتعاملين، وبلغ عدد المستفيدين من الإشهادات في الربع الأول لعام 2021 (873) اشهاداً، تم تحويل الوثيقة الورقية لحصر الورثة إلى نظام الأحكام الذكية (لا ورقية).

طلبات

وأشار إلى أنه تم خلال عام 2020 تفعيل خدمة طلبات شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا عبر نظام وياك، الأمر الذي ساهم في تنظيم العمل الداخلي وتسهيلاً للمتعاملين الراغبين للحصول على شهادة طرف خال من القضايا، مؤكداً الريس التكامل بين أعضاء الفريق وتبني مبادرات دعمت استمرارية تقديم الخدمات عن بعد.

وعملت على تحقيق التميز والنجاح في تحقيق الأهداف والتطلعات الموضوعة، والتي أسهمت بدورها في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة الإنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة بما يترجم معها رسالة محاكم دبي.

وقال الريس: إننا في محاكم دبي نعمل جاهدين لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز