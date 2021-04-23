309 آلاف وجبة من «بيت الخير» في العشر الأوائل

المصدر: دبي - البيان

قدّمت جمعية بيت الخير نحو 308 آلاف و500 إفطار منذ بداية رمضان من خلال مشروعها «إفطار صائم» الذي بدأته بتوزيع قرابة 29 ألف وجبة في اليوم الأول من الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية «ويربي الصدقات»، وارتفع العدد ليصل إلى ما يزيد على 31 ألف وجبة يومياً، وهو ما يعني الوصول إلى مليون وجبة مع نهاية الشهر الكريم.

وتقدم «بيت الخير» الوجبات إلى المستحقين في أماكنهم في أكثر من 59 نقطة توزيع، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في كل إمارة، من خلال فريقها الميداني المدرب، وفق إجراءات الصحة والسلامة، عبر مركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة تجنباً للوباء، بالتعاون مع 55 مطعماً ومطبخاً.

وأشارت الجمعية في تقريرها إلى تفاعل عدد من المؤسسات مع الحملة، أبرزها جمعية الإحسان الخيرية من خلال مبادرة «فطوركم يوصلكم» التي تنظمها مع «بيت الخير»، لتوزيع 30 ألف وجبة بدبي والفجيرة ورأس الخيمة.

كما تقوم الجمعية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتقديم 800 وجبة يومية لسائقي الحافلات في إمارة دبي، بالإضافة إلى مساهمتها في مبادرة «إفطار صائم» التي تنظمها هيئة رأس الخيمة للمواصلات، من خلال توزيع 680 وجبة إفطار لجميع سائقي مركبات الأجرة والحافلات يومياً قبيل موعد الإفطار بإجمالي 20 ألفاً و400 وجبة في الشهر الفضيل.

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