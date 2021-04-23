منتدى تعزيز السلم ينعى وحيد الدين خان

المصدر: أبوظبي - وام

نعى منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ممثلاً في رئيسه ولجانه المفكر الإسلامي الهندي وحيد الدين خان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد أن قضى عمره في خدمة الإسلام ورسالة السلام والمحبة والتصدي لكثير من الموضوعات المهمة بأسلوب علمي مؤثر وطرح رصين متنوّر.



لقد كان لمنتدى تعزيز السلم في ملتقاه الثاني سنة 2015 شرف تكريم المفكر وحيد الدين خان، بمنحه جائزة الحسن بن علي للسلام، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقد هنأه بالفوز بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عبر تغريدة أرسلها على صفحته في تويتر.

وعبّر الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس المنتدى في كلمته بتلك المناسبة عن أن تكريم وحيد الدين خان، هو تكريم لسلام الإسلام كونه كرس حياته في تأصيل ثقافة السلم وتعزيز قيم التسامح في الإسلام على مدى يزيد على سبعين عاماً، فأصدر خلالها أكثر من مئتي كتاب تأصيلاً وبسطاً وتوضيحاً لمكنونات الدين الحنيف الإنسانية والأخلاقية.

وللمفكر عدة مؤلفات مهمة، أهمها ترجمته المتميزة لمعاني القرآن الكريم، إلى غير ذلك من المؤلفات العديدة التي ترجمت للغات متعددة من بينها العربية.

لقد خسر العالم الإسلامي والإنساني بوفاة وحيد الدين خان، أحد أهم صناع السلام والمحبة.



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