الإمارات تعلق الرحلات القادمة من الهند

المصدر: أبوظبي - البيان وام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته أمس، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً، لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة استثناء رعايا دولة الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجر لمدة 10 أيام، وفحص PCR في المطار، وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

يأتي ذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار جائحة «كوفيد19».

وقالت الهيئة: «إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في جمهورية الهند الصديقة وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني».

وتقوم الجهات المعنية تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة وفي الوقت ذاته الحد من نسبة مخاطر انتشار الجائحة.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

قائمة

من جهة ثانية، كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار PCR عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناء على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد19»، ويتم إدراج أسماء الدول، التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة، من أجل حماية المجتمع المحلي، ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل، التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

القائمة الخضراء المحدثة:

البرتغال والسعودية والصين والمغرب والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وإسرائيل وأوزبكستان وآيسلندا وبروناي وبوتان وتايوان (جمهورية الصين الشعبية) وروسيا وسنغافورة وسويسرا وطاجيكستان وغرين لاند وكوبا وكوريا الجنوبية وموريشيوس ونيوزيلندا وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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