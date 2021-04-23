حمدان بن محمد: ثقتنا كبيرة بشبابنا وتمكينهم في صدارة أولوياتنا

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأعضاء الجدد في مجلس دبي للشباب، مشدداً سموه على ثقته الكبيرة بأفكار الشباب وقدرتهم على التصدي للتحديات والتعامل معها، والخروج بحلول مبتكرة تواكب احتياجات المرحلة المقبلة. وأشار سموه إلى أهمية دعم وتعزيز القدرات الوطنية الشابة، وتمكينها من أخذ زمام المبادرة والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز