«الوطني» يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك

المصدر: أبوظبي- البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، 27 الجاري في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم اتحاد الملاك، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بمركز توافق والإسكان.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه الأعضاء ثلاثة أسئلة، الأول إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، من أحمد عبدالله الشحي حول «إلغاء ترخيص مركز توافق»، وسؤالين إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، من حميد علي العبار الشامسي حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، ومن أحمد عبدالله الشحي حول «تمديد صلاحية إقرار الدعم السكني».

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على رسالة صادرة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة».

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20/4/2021.

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