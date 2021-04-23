اتفاقية تعاون إماراتية - إسرائيلية في الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اليوم، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حيث شملت الاتفاقية التعاون في مجالات مرتبطة بتعزيز جودة قطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين.



وبموجب الاتفاقية التي وقعها يولي ادلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلي، والدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ستشمل مجالات التعاون الجهود الثنائية لمكافحة الأوبئة، وتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البيانات الصحية، بالإضافة إلى التدريبات الطبية، ومجالات الإبداع والذكاء الاصطناعي ضمن مجالات أخرى عالية التقنية.

وأكد السركال أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز حماية البيانات الصحية للمرضى والتبادل البحثي بين الدولتين، وقال: «الإمارات وإسرائيل أثبتتا براعتهما الفائقة في مجال الرعاية الصحية إذ تعتبر برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في الدولتين ضمن الأسرع والأكفأ عالمياً».

وأضاف: «من الطبيعي أن تعزز الدولتان تعاونهما التقني نظراً لكونهما الأكثر تفوقاً في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط».

وأعرب عن ثقته في أن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة وإيجاد حلول إبداعية للتحديات الناشئة التي تواجه القطاع الصحي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإمارات وإسرائيل «ستسعيان لتسهيل زيارات الخبراء المتبادلة وتأسيس مشروعات اقتصادية وصحية كبرى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية».

وكانت دولة الإمارات ودولة إسرائيل قد وقعتا معاهدة السلام الإبراهيمية في شهر سبتمبر الماضي وبموجبها أسست الدولتان علاقات دبلوماسية مباشرة.

ووقع البلدان على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة بما في ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات على حد سواء.



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