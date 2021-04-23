البابا فرنسيس: كوكب الأرض على حافة الهاوية

المصدر: دبي - البيان

قال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية: إن كوكب الأرض أصبح على حافة الهاوية، وإن على الإنسانية تجنب مسار التدمير الذاتي.

وتحدث البابا في رسالتين مصورتين إحداهما ليوم الأرض في بث مباشر عبر الإنترنت، والأخرى للقمة العالمية للمناخ بقوله: «الآن هو وقت التحرك، نحن على حافة الهاوية». ودعم البابا الإجماع العلمي الذي أفاد بأن ارتفاع درجة حرارة الأرض يرجع في جانب منه إلى عوامل بشرية.

وأشار لجائحة كوفيد 19 وآثارها إلى جانب التغير المناخي وتبعاته، وقال إنه ليس من الممكن مواصلة عدم احترام الطبيعة لأنها لن تغفر ذلك بعد الآن، مضيفاً: «عندما يبدأ تدمير الطبيعة فمن الصعب وقفه، لكن ما زال لدينا وقت وستكون مقاومتنا أكبر إذا عملنا معاً بدلاً من العمل منفردين. لا تخرج من الأزمة كما كنت، إما أن نخرج في حال أفضل أو أسوأ، هذا هو التحدي، وإذا لم نخرج أفضل فسنأخذ مسار التدمير الذاتي».

وأشار البابا إلى أنّ الوقت قد حان للابتكار والاختراع وحض الزعماء السياسيين على التحرك بشجاعة وعدل. وفي رسالته لقمة المناخ التي يستضيفها بايدن، قال البابا فرنسيس، إن على الناس الاهتمام بالطبيعة حتى تهتم بنا. يذكر أنّ البابا انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ورحب بعودة واشنطن لها. الفاتيكان - رويترز

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