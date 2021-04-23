غوتيريش: نقطة تحول في مسار مكافحة الاحتباس الحراري

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ قمة المناخ التي نظمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشكّل نقطة تحول في مسار مكافحة الاحتباس الحراري، رغم أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وقال غوتيريش في بيان، إنّ الالتزامات والإجراءات التي أعلن عنها قادة العالم في القمة الافتراضية، تعطي دفعة طال انتظارها لجهودنا الجماعية لمواجهة أزمة المناخ قبل القمة في نوفمبر في غلاسكو باسكتلندا، مرحّباً بالأهداف المعززة لجهة خفض الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي، التي أعلنتها الولايات المتحدة وكندا واليابان.

وكذلك رفع مستوى الطموحات من جانب البرازيل وكوريا الجنوبية. وأوضح أنطونيو غوتيريش، أنّ قمة اليوم تُظهر أن هناك نقطة تحوّل في العمل المناخي، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، مردفاً: «لتجنّب كارثة مناخية لا يمكن الرجوع عنها، ينبغي علينا الاستناد بشكل عاجل إلى الدينامية التي تشكلت اليوم، في هذه السنة الحساسة».

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