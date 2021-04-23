المكسيك تقترح برنامجاً لزراعة الأشجار في أمريكا الوسطى

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

كرّر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اقتراحه لزراعة أعداد كبيرة من الأشجار في أمريكا الوسطى، خلال مشاركته في القمة الافتراضية التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قضية التغير المناخي.

وتتضمن خطة الرئيس المكسيكي، دعوة الولايات المتحدة لمنح مواطني دول أمريكا الوسطى الذين يشاركون في برنامج زراعة الأشجار لمدة ثلاث سنوات، تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، مع إتاحة فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية لهم. إلى ذلك، قال أوبرادور، إن المكسيك ستستخدم الاكتشافات النفطية الجديدة لسد احتياجات البلاد من البنزين، مضيفاً أنّ تحديث محطات الطاقة المائية في المكسيك سيقلل استخدام الوقود الكربوني في توليد الكهرباء بالبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أوبرادور قوله، إن معدل التضخم المرتفع في المكسيك حالياً مؤقت وسيتراجع خلال وقت قريب للغاية. يذكر أن معدل التضخم المرتفع في المكسيك، يجعل من الصعب التفكير في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

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