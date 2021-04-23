الخدمات العامة برأس الخيمة تنجز 4272 معاملة في الربع الأول

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أنجزت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة 4272 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري عبر خمس قنوات تقدم الدائرة من خلالها خدماتها للمتعاملين.

حيث أنجزت الدائرة من خلال تطبيق الواتساب 1610 معاملات وخلال تطبيق mRAK الذكي لحكومة رأس الخيمة 1576 معاملة ومن خلال نظام الدائرة 783 معاملة ومن خلال بدالة الدائرة 230 معاملة ومن خلال الموقع الإلكتروني للدائرة 73 معاملة.

وأكدت الدائرة أنه يمكن إنجاز جميع خدماتها دون الحضور الشخصي لمركز سعادة المتعاملين، حيث يستطيع المتعامل اختيار إحدى القنوات التي وفرتها الدائرة لإنجاز معاملته.



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