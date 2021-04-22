الإمارات تتخطى حاجز الـ 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم أن عدد جرعات لقاح "كوفيد-19" التي تم تقديمها في دولة الإمارات منذ انطلاق الحملة الوطنية للقاح تجاوز الـ 10 ملايين جرعة.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز ليعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

كما يؤكد أيضا الثقة في سلامة وفاعلية اللقاحات التي سارعت الدولة بتوفيرها بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع وسط إقبال كبير على تلقيها انطلاقا إيماناً بأهمية دعم جهود الدولة المبذولة من أجل التعافي من "كوفيد-19".

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.. إن نجاحنا في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وجهود القطاع الصحي البارزة وكافة العاملين ضمن خط دفاعنا الأول من أجل حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد معاليه أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد-19" تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح الذي سيقودنا في نهاية المطاف إلى التعافي من آثار الجائحة.. لافتا إلى أن لقاحات "كوفيد-19" الأربعة متوافرة لكافة فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني ونؤكد على سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وأضاف معاليه.. " نود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل أفراد المجتمع من الذين اختاروا أخذ التطعيم لحماية نفسهم ومجتمعهم وهذا ما اعتدنا عليه من كافة مواطني ومقيمي الدولة الذين لديهم إماناً راسخاً بأن ما تسعى له الدولة هو توفير الحياة الصحية الآمنة كما إننا ندعو باقي أفراد المجتمع مِن من هم فوق الـ 16 عاما بضرورة المسارعة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية مجتمعنا".

من جانبه أشاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي.. بهذا الإنجاز الكبير مع تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" مؤكدا أن دولة الإمارات ومن خلال رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وتضافر جهود كافة مؤسساتها تمضي قدماً وبخطىً ثابتة نحو التعافي من الجائحة.

وأكد معاليه أن الدولة حرصت على توفير اللقاح لجميع الفئات المؤهلة.. مشيراً إلى أن تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود المؤسسية أدى إلى دعم الحملة الوطنية للتطعيم وتحقيق تقدم نوعي في الأهداف المرجوة منها وصولاً إلى اكتساب المناعة المجتمعية التي تعد الوسيلة الأمثل لتجاوز هذه الجائحة.

ونوه معاليه بالجهود الوطنية المميزة لجميع الجهات المعنية في التعامل مع الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

من جانبه أكد سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.. أن تجاوز 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 إنجاز كبير في مسيرة الحملة الوطنية للتطعيم التي تتواصل حتى تحقيق أهدافها كافة.

كما أكد أن ما حققته الحملة الوطنية من نجاحات وإنجازات يأتي في إطار الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي حرصت على تأمين وتوفير اللقاح إلى كافة فئات المجتمع خلال فترة قياسية ووفق إجراءات مبسطة وسهلة.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تبنت استراتيجية وطنية رائدة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 ونجحت وفق هذه الاستراتيجية في أن تكون من أوائل دول العالم على صعيد توفير اللقاح للجميع.

وقال إن مجتمع الإمارات تكاتف مع مؤسساته منذ بداية الأزمة لدعم كافة الجهود الوطنية والعمل يدا بيدا لتجاوز هذه الأزمة والمضي إلى مرحلة التعافي واليوم فمن الضروري أن يتم استكمال تطعيم باقي الفئات المؤهلة للتطعيم وذلك لتعزيز جهود التعافي من الأزمة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت إطلاق حملتها الوطني للقاح كوفيد 19 نهاية شهر ديسمبر 2020 كما قامت باعتماد 4 أنواع من اللقاحات بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها.

الجدير بالذكر بأن متلقي لقاحات كوفيد 19 بجميع أنواعها معرضون للإصابة بالفيروس إلا أن الأعراض تكون بسيطة.

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