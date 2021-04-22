العلّامة بن بيه يدعو الجميع للمساهمة بالتبرع لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: وام

أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن من أفضل الصدقات إطعام الجائع، ومواساة المحتاج ومَدّ يد العون للفقير، وذلك في معرض حثه على المساهمة في "حملة 100 مليون وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك في أكثر من 30 دولة في أربع قارات.

وشرح فضيلته أهمية دعم المحتاجين والأسر المتعففة خاصة في شهر رمضان المبارك، شهر التراحم والتعاون والتكافل والإحساس بالمحرومين والمساكين والجوعى، داعياً فضيلته إلى مساندة هؤلاء في المجتمعات الأقل دخلاً من خلال حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.

وقال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن إطعام الطعام هو من أفضل الأعمال عند الله، وهو من صفات المؤمنين التي ورد الحث على الاتصاف بها في مواضع عديدة في القرآن الكريم، قال تعالى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً.

وتفتح "حملة 100 مليون وجبة" الباب للجميع من لمتبرعين والخيرين والحريصين على العطاء وفعل الخير من داخل الدولة وخارجها سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو مجتمع الأعمال تقديم التبرعات والصدقات وأموال الزكاة في حملة "100 مليون وجبة" الرامية لتأمين الطرود الغذائية لإعداد وجبات الطعام للمحتاجين وتوصيلها إليهم في أماكن تواجدهم.

وبيّن فضيلته أن إطعام الطعام هو من أطيب الصدقات في شهر البذل والرحمة والإحسان .. قائلا : إن أفضل الصدقات، إطعام الجائع، ومواساة المحتاج ومَدّ يد العون للفقير، نستحضر هنا حديثا من أوّل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة المنورة حين قال: "يأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصِلوا الأرحام وصَلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" .. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ/.

وميّز فضيلته المسارعين إلى الخيرات والمساهمة في إطعام الجوعى في شهر رمضان خاصةً بالقول : غير أن لبعض أصناف البر مرتبة خاصة وفضلاً أكبر في شهر رمضان المبارك. وفي ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، كما في حديث ابن عباس.

وأكد فضيلته أن العمل الخيري والإنساني الذي ينفع الناس دون تمييز أو استثناء مسار مستمر لدولة الإمارات وخصلة أصيلة في مجتمعها والقيم التي تأسست عليها قائلاً: "إن عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية هو نهج راسخ لبلدنا دولة الإمارات العربية المتحدة وهو من السنن الحميدة لقيادتنا الرشيدة، وتأتي حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتكون حلقة من هذه السلسلة من المبادرات الإنسانية التي تميز بها بلدنا.

وختم فضيلته بدعوة كل مستطيع لدعم حملة 100 مليون وجبة حسب استطاعته قائلاً: "إنني أدعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة التي تستهدف توزيع الوجبات على الأسر الفقيرة والفئات قليلة الدخل والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات في أنحاء العالم.

ويستمر تدفق التبرعات النقدية على حملة 100 مليون وجبة من الخيرين من مختلف الفئات عبر قنوات التبرع الأربع والتي تشمل الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك دبي الإسلامي وهو: AE08 0240 0015 2097 7815 201 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة "SMS"عبر شبكتي "دو" و"اتصالات"، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني info@100MillionMeals.ae.

وتنظم حملة "100 مليون وجبة"؛ الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية المعنية في دولة الإمارات، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك في 30 دولة في أربع قارات.

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