محمد بن راشد يشارك في أعمال اليوم الأول من قمة القادة حول المناخ

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في أعمال اليوم الأول من قمة القادة حول المناخ والمنعقدة عن بُعد، والتي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وتؤكد مشاركة سموه في القمة إلى جانب أربعين من قادة الدول دور دولة الإمارات ومكانتها الرائدة في العمل المناخي، وجهودها في التصدي لتداعيات تغير المناخ، ويُلقي سموه كلمة خلال أعمال اليوم الثاني من القمة، ويستعرض من خلالها رؤية دولة الإمارات وطموحاتها بشأن العمل من أجل المناخ.

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