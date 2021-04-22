تنويه مهم من هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأنها سوف تقوم بإغلاق جزئي لشارع الميناء وذلك لمسار القادمين من ميدان الميناء حتى الميدان الواقع بالقرب من مبنى الدفاع المدني خلال الفترة: من السبت: 24/04/2021 وإلى الخميس: 24/06/2021.

وذلك نظراً لقيام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتنفيذ أعمال تمديد الكابلات الكهربائية من محطة واسط حتى محطة اللية بمنطقة اللية ولدواعي السلامة.

لسلامتكم وتفادياً للاختناقات المرورية نرجو من الجميع اتباع اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية.

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