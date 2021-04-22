كيفية التعرف على أرز هوم مالي التايلاندي الأصيل

المصدر: البيان الإلكتروني

تشتهر تايلاند بأرز الياسمين، وهو صنف أبيض عطري يصبح طريًا ورقيقًا عند طهيه. ولكن إذا كان الأرز الذي تجده في المتاجر في الإمارات العربية المتحدة لا يثير إعجابك برائحته وطراوته، فمن المحتمل أنك لم تحصل على الصفقة الحقيقية.

تسمح ثاني أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم لاثنين فقط من أجود أنواعها كاو دوك مالي 105 وجور كور 15 باستخدام الاسم أرز هوم مالي الذي يرمز إلى الجودة والأصالة. تنمو مرة واحدة في العام في مناطق في شمال وشمال شرق تايلاند ذات تضاريس وظروف مناخية مناسبة ، وحبوبها الطويلة النحيلة ناصعة البياض مثل زهرة الياسمين ورائحتها الفريدة تذكرك بأوراق الباندان.

لطالما فاز أرز هوم مالي التايلاندي بلقب أفضل لقب للأرز في العالم في المؤتمر العالمي للأرز ، والذي تم منحه آخر مرة في ديسمبر 2020.

لا عجب إذن أن يمر منتجو الأرز بعملية معقدة للحصول على شهادة أرز هوم مالي التايلاندية المرغوبة. تم اتخاذ تدابير صارمة لضمان السماح للأرز الأصيل فقط بالحق في استخدام الشعار الأخضر ، وهو طابع أصالة.

يجب على المصدرين تقديم عينات لأرز هوم مالي إلى وزارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة ، والتي ستؤكد أنهم يستوفون الخصائص المحددة لأرز هوم مالي التايلاندي باستخدام طرق اختبار مختلفة بما في ذلك اختبار الحمض النووي "، كما يوضح بانوت بونياهوترا ، مدير مركز التجارة التايلاندية في دبي. عندها فقط يُسمح للمصدرين باستخدام العلامة الخضراء لمدة ثلاث سنوات.

حتى بعد التصديق ، تقوم وزارة التجارة الخارجية بتقييم المخزونات للتصدير عن كثب.

تضيف بونياهوترا: "لكل شحنة ، يجب على المصدرين إرسال عينة إلى وزارة التجارة الخارجية للاختبار والاعتماد".

من أجل ضمان الجودة المتسقة ، يسمح القسم لمصدري الأرز المسجلين فقط باستخدام الشعار الأخضر ويتأكد من أن جميع أرز هوم مالي التايلاندي الذي يغادر شواطئه معبأ ومختوم في البلد نفسه.

يعتبر الأرز التايلاندي هوم مالي مرافقًا مثاليًا للكاري التايلاندي ، والبطاطا المقلية ، واللحوم المشوية أو المطبوخة ، والخضروات ، وهو المفضل لدى الطهاة حول العالم ، فهو مغذي ، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات B1 و B2 والنياسين والكربوهيدرات و بروتين ولكن بدون أي غلوتين. كما أنها غنية بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور

تعتمد المطاعم التي تقدم المأكولات التايلاندية حول العالم على أرز هوم مالي التايلاندي لتقديم المذاق الأصيل. يقول الشيف تشاي سيريارن ، صاحب مطعم ومقره سان فرانسيسو : "إذا كنت ترغب في طهي طعام تايلاندي حقيقي ، فأنت بحاجة إلى أرز هوم مالي التايلاندي الحقيقي".



قد يشجعك ذلك على تجربة يدك في بعض الطهي التايلاندي بنفسك. لكن احرص على الشراء بالشعار الأخضر أرز هوم مالي التايلاندي الذي يضمن الأصالة والجودة.

يتوفر أرز هوم مالي التايلاندي في محلات السوبر ماركت والمتاجر الرائدة في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك كارفور وسبينس وسوبر ماركت تاي سمايل ومتجر تايلاند للمواد الغذائية. ابحث فقط عن الشعار الأخضر لأرز هوم مالي التايلاندي الحقيقي.

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