لجنة خبراء لإعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في اجتماعه الأول الذي عقد أمس، افتراضياً، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، تشكيل لجنة خبراء مشتركة من كافة الجهات والمؤسسات الأعضاء في المجلس للعمل على إعداد آلية التطبيق التفصيلية لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري.وستجتمع اللجنة التي تترأسها وزارة الاقتصاد شهرياً بشكل دوري لمناقشة مستجدات وضع آلية التنفيذ الشاملة.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن تحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا بات أحد التوجهات المستقبلية التي تعمل على تحقيقها دولة الإمارات، وتعتمد إمكانية تحقيق هذا النوع من التعافي على مجموعة من العوامل والمنظومات الداعمة من أهمها إدماج تطبيق آليات الاقتصاد الدائري في كافة الخطط والاستراتيجيات الحالية والمقبلة»، لافتاً إلى أن اعتماد سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري من يعزز توجهات الدولة لتحقيق هذا التعافي عبر إيجاد إطاراً عاماً اتحادياً لأفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 بان تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

وأضاف: «إن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات، ما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاته للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي الأخضر».

وأشار إلى أن الاجتماع الأول للمجلس يمثل نقطة الانطلاق للعمل على وضع آلية تفصيلية واضحة لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وضمان التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة لتعزيز العمل الموحد بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

ودعا معاليه كافة الجهات الأعضاء في المجلس إلى تعزيز تعاونهم والعمل بوتيرة سريعة لإيجاد الآلية التفصيلية اللازمة لتطبيق الاقتصاد الدائري.

ومن جهته قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات تلعب دوراً عالمياً واقليمياً هاماً في تطوير وتسريع جهود تطبيق الاقتصاد الدائري»، موضحا أن التوسع حالياً في عمليات التدريب والتثقيف للقطاع الخاص على كافة جوانب ومشتملات الاقتصادي الدائري يمثل ركناً رئيسا في تعزيز التحول نحو هذا النوع من الاقتصاد.

ومن جهته أشار معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في كلمته خلال الاجتماع إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطبيق الاقتصاد الدائري، وعلى رأسها تكنولوجيا البلوك تشين والرموز الكودية لتتبع دورة حياة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين منظومة الإنتاج ورفع كفاءتها وزيادة دورة حياة المنتجات.

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