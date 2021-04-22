إطلاق النسخة الثامنة لجائزة «وطني الإمارات» للعمل الإنساني

المصدر: دبي- البيان

أعلن ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إطلاق جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في دورتها الثامنة تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، والمزمع عقدها في الـ28 من أبريل الجاري، الـ 16 من شهر رمضان المبارك بمقر متحف الاتحاد في إمارة دبي، متضمنة 14 فئة.

وأكد الفلاسي انتهاء الترشيحات والتي لاقت فيه الجائزة هذا العام إقبالاً كبيراً في التقديم في مجال العمل الخيري والإنساني، ومن خلالها تم فرز الملفات واختيار المرشحين للفوز بالجائزة، وسيتم الإعلان عن الأسماء قريباً.

وتأتي جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في دورتها الثامنة على التوالي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كما تهدف الجائزة إلى تكريم الشخصيات الإنسانية التي لها بصمات سامية في المجال الخيري والإنساني وبث روح العطاء والبذل لدى فئات المجتمع مؤسسات وأفراداً.

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