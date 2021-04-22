المدينة المستدامة تنضم إلى تعهد أمازون لتحييد انبعاثات الكربون

المصدر: ( دبي - وام)

انضمت المدينة المستدامة التي تعد أول مجتمع مستدام بالكامل في دبي، إلى تعهد المناخ، وهو التزام عالمي بالوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2040 وذلك قبل 10 سنوات من موعد تحقيق أهداف اتفاقية باريس، حيث يتماشى هذا الطموح مع هدف الشركة طويل المدى لتصدر الجهود العالمية نحو مستقبل خالٍ من كربون.

وتم إطلاق تعهد المناخ في عام 2019 من قبل شركتي «أمازون» و«جلوبال أوبتيميزم»، وكان الهدف منه توحيد الشركات العالمية الرائدة في التوجه المستقبلي. وتعتبر المدينة المستدامة، أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذا التعهد العالمي. وقال جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون: «منذ أقل من عامين شاركت أمازون في تأسيس تعهد المناخ ودعت الشركات الأخرى إلى الوصول إلى اتفاقية باريس للمناخ قبل 10 سنوات، واليوم، وقع على هذه الاتفاقية أكثر من 100 شركة تزيد إيراداتها السنوية العالمية على 1.4 تريليون دولار، ولديها أكثر من 5 ملايين موظف».

يوافق الموقعين على تعهد المناخ على ثلاثة عناصر ، الأول، قياس انبعاثات غازات الدفيئة، والثاني، تنفيذ إستراتيجيات إزالة الكربون، وأخيراً، تحييد أي انبعاثات متبقية.

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