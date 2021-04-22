سفيرنا بواشنطن: علاقاتنا مع إسرائيل بدأت تؤتي ثمارها

المصدر: واشنطن، دي سي- وام

قام يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبصحبته سفير دولة إسرائيل في واشنطن، ولدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بزرع شجرة زيتون، احتفاء بذكرى «يوم الأرض»، وتعبيراً عن السلام والتعاون الوثيق في مواجهة تحديات تغير المناخ العالمي.

وشارك في الاحتفال، الذي أقيم في سفارة دولة الإمارات بواشنطن، كل من الأميرة لالة جمالة العلوي سفيرة المملكة المغربية، ودينا قعوار سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية، ومعتز زهران سفير جمهورية مصر العربية، ويوسف أحمد نائب رئيس بعثة مملكة البحرين، والسفيرة باربرا ليف مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

كما حضر الاحتفال عضو الكونغرس تيد داوتش رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وبهذه المناسبة تحدث العتيبة: «لا شك أن إقامة علاقات دافئة بيننا ستساعد في العمل على توفير بيئة آمنة ومناخ معتدل على كوكب الأرض، ومن الشواهد على ذلك أن العلاقات الدبلوماسية التي أقمناها مع إسرائيل بدأت تؤتي ثمارها في مجال التعاون للحفاظ على البيئة، حيث إن هذه الجهود المشتركة في مجالات الابتكار والتطوير والتمويل ستساعد في جني فوائد جمة مثل خفض نسبة انبعاث الكربون وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقتنا، بل وفي العالم أجمع».

وبذات المناسبة قال السفير الإسرائيلي: «الآن وقد فتح الاتفاق الإبراهيمي للسلام الباب واسعاً أمام التعاون بين شعبينا، بات بوسعنا أن نأخذ بزمام المبادرة لتطوير التقنيات الصديقة للبيئة التي ستدفع نحو تحقيق بيئة اقتصادية نظيفة لبلدينا وللمنطقة والعالم أجمع، إنني أعتقد أن على إسرائيل ودولة الإمارات والولايات المتحدة ومعها بقية الدول الموقعة على الاتفاق الإبراهيمي ودول المنطقة أن تعمل على تأسيس منتدى إقليمي جديد للتنمية المستدامة يهدف لتسريع وتيرة التعاون وتبادل المعلومات وتطوير الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهنا جميعاً».

كذلك تحدث عضو الكونغرس تيد داوتش ( ديمقراطي عن ولاية فلوريدا ): «إنه لشرف عظيم لي أن أقف اليوم هنا إلى جانب أصدقاء من الشرق الأوسط».

من جانبها قالت السفيرة باربرا ليف، التي مثلت الولايات المتحدة في هذا الاحتفال: «هنالك حاجة لغرس جذور متينة كي تغذي السلام في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وهذه الشجرة التي زرعت اليوم إنما ترمز للجهود المثابرة التي بذلتها إسرائيل ودولة الإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما والعمل معا لتحقيق السلام في المنطقة برمتها».

تعاون

تشارك الإمارات وإسرائيل في قمة «يوم الأرض»، ومن المتوقع أن تعلن الدولتان، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، عن مبادرات جديدة للتعاون في حقول الزراعة المستدامة وتمويل المشروعات والتقنية الصديقة للبيئة.

ومنذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي بين دولة الإمارات وإسرائيل في العام الماضي، أولت الدولتان اهتماماً خاصاً للتعاون في مجال المناخ

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