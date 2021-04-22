100.10 جرعة لكل 100 شخص معدل توزيع لقاح «كورونا» بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 111.176 جرعة من لقاح «كوفيد19» خلال 24 ساعة، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 9.900.002 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح بلغ 100.10 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير لقاح «كوفيد19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد19».

الصحة «تجري 191.886 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 1.931 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1.898 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

إحصائية

و‌‎تماشياً مع خطة الوزارة بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بالفيروس المستجد «كوفيد19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 191.886 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.931 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 502.791 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.561 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1.898 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراضه، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 485.078 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز