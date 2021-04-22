محاكاة لحادث مروري لتدريب طلبة الطب الطارئ في «التقنية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كليات التقنية العليا، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف و«ليدر هيلث» من قطاع الرعاية الصحية، نموذج محاكاة واقعية لحادث مروري كبير داخل مبنى كليات التقنية للطلاب بدبي، والذي مثل تدريباً وتقييماً واقعياً لنحو 50 فنياً من طلبة برنامج الطب الطارئ من 36 طالبة و 14 طالباً، بمشاركة 37 من المتطوعين من طلبة الكليات والموظفين ومن إسعاف دبي والذين تطوعوا لتأدية دور المصابين خلال الحادث.

وتضمن مشهد المحاكاة تصويراً لحادث سير ناتج عن قيادة متهورة، والذي خلف مصابين من قائدي السيارات والمشاة، بالإضافة إلى تحطم لصناديق تتضمن مادة حمضية تسربت خلال الحادث، وتم توجيه طلبة الطب الطارئ للتحرك الفوري للتعامل مع الحادث من خلال تصنيف الحالات وفقاً لدرجة الخطورة وبدء إخلائها من موقع الحادث إلى موقع المستشفى الميداني المقام بجانب موقع الحادث.

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