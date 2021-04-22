محمد بن راشد يعرض أمام قمة القادة رؤية الإمارات لدعم العمل المناخي

المصدر: دبي ــ البيان

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قمة القادة الافتراضية حول المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم وغداً، حيث يستعرض سموه خلال كلمته أمام القمة رؤية الإمارات وطموحاتها بشأن العمل من أجل المناخ. وتأتي مشاركة سموه في القمة إلى جانب أربعين من قادة الدول التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في جهود التصدي لتداعيات تغير المناخ.

ورسخت الإمارات مكانتها الرائدة في العمل المناخي من خلال تحديد مسارات مبتكرة للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ففي ديسمبر الماضي، أصبحت أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كافة القطاعات، عندما قدمت مساهماتها الثانية إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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