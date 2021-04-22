«الصحة» تنال اعتماداً دولياً في إدارة المعرفة

المصدر: (دبي- البيان)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة المعرفة (GC Mark-knowledge Management)، لتكون أول جهة حكومية في العالم في هذا المجال، محققة درجة الفئة البلاتينية، وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة، بالإضافة إلى شهادات المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 21001:2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، والآيزو 10015:2019 في مجال الإرشادات لإدارة الكفاءات وتنمية الأفراد.

وتسلم شهادة الاعتماد الدولي وشهادات الآيزو الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رئيس لجنة الابتكار، بحضور صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير الرئيس التنفيذي للابتكار.

وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال بهذه الإنجازات، التي تجسد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة العالمية كونه منهج عمل، في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة، في توظيف المزيد من التقنيات والممارسات العالمية لتطوير منظومة الابتكار والمعرفة، وتأهيل الكوادر والكفاءات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية في المجال الصحي، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية مئوية الإمارات 2071.

من جانبه، أكد صقر الحميري أن حصول الوزارة على هذه الشهادات يعتبر إنجازاً نوعياً يضاف لسجلها الحافل، تأكيداً على تطبيق أعلى الممارسات العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، من خلال استقطاب برامج التدريب الصحي المتميزة والمعتمدة عالمياً، والتي تسهم في رفع كفاءة وجودة الأداء لدى الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة وتقنيات التدريب والتشغيل، ما ينعكس على الارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية وسعادة المتعاملين.

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