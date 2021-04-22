2494 حالة اجتماعية درستها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 2020

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضحت نورة زينل الخاجة مدير إدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أن عدد حالات البحث الاجتماعي للمستفيدين من خدمات المؤسسة خلال العام الماضي 2020 بلغت 2494 حالة، مبينة أنه تم إجراؤها من خلال باحثين اجتماعيين متخصصين للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين للخدمات الإسكانية.

وبينت أن هذه الدراسات الاجتماعية كانت متنوعة، حيث بلغت 2261 دراسة عن طريق نظام الإسكان الإلكتروني، و233 بحثاً للحالات الخاصة، وشملت فئات المطلقات والأرامل، وعازبات ليس لديهن معيل، والمتزوجة من غير مواطن، والمواطن المتزوج من أكثر من زوجة، والمتصرفين بالأراضي السكنية، مشيرة إلى أن هذه الخدمات الإسكانية شملت منحة أرض سكنية، منحة مسكن جاهز، منحة بناء مسكن، منحة أو قرض صيانة أو إضافة أو إحلال، منحة شقة وشقة بنظام الإيجار الميسر، فضلاً عن خدمة قرض بناء، خدمة شراء مسكن مملوك للمؤسسة، وخدمة شراء مسكن غير مملوك للمؤسسة بالإضافة إلى خدمة الإعفاء من سداد القرض.

مصدر دخل

وقالت الخاجة: إنه تم بحث الحالة الاجتماعية للمتعاملين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف درهم، أو من مصدر دخلهم الشهري عبارة عن مساعدة اجتماعية، وأوضحت أن الهدف من تلك الدراسات، هو إثبات استحقاق المتعامل للخدمة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها في المؤسسة وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب، لافتة إلى أنه عند القيام بالزيارات الميدانية يراعى أن تكون شاملة وموضوعية وحيادية، وذات توصيات واضحة ويستفاد منها في الحالات المستقبلية المماثلة وفي تطوير أنظمة وإجراءات المؤسسة.

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