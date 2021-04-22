جمال السميطي: معهد دبي القضائي يوظف الذكاء الاصطناعي في التدريب

المصدر: دبي - البيان

أكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي أن المعهد يوظف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الابتكار في التدريب القضائي.

وأضاف: في الوقت الذي بات فيه العالم يشهد تطوراً تكنولوجياً هائلاً وتحولات رقمية في مختلف المجالات، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تصدّر الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين المشهد كمحرّك أساسي للريادة والازدهار ونمو اقتصاد المستقبل خلال السنوات المقبلة.

وتابع: باعتباره مؤسسة حكومية قانونية، فقد تبنى معهد دبي القضائي هذا المسار، وواصل منهجيته في تطوير برامجه التدريبية القضائية، وتوظيف التقنيات المتطورة في توفير المزيد من الخدمات وتحقيق أقصى قدر من الفائدة والوعي القانوني والتشريعي، انطلاقاً من رؤيتنا أن تكون دبي مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي.

وأضاف: إن الابتكار في معهد دبي القضائي يعدّ أحد أبرز القيم التي نتبناها، إلى جانب الثقة والاحترافية، والتي نسعى من خلالها إلى مواكبة توجهات القيادة الرشيدة لدبي ودولة الإمارات، التي انفردت عن باقي دول العالم بوجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تسعى من خلالها إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول وتقدم حلولاً عملية وسريعة تتسم بالجودة والكفاءة، وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى عالمياً.

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