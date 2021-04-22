شرطة دبي تبتكر جمجمة ثلاثية الأبعاد لتسهيل التعرّف على مجهولي الهوية

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي أن مركز الابتكار تمكن من صناعة جمجمة ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في عمليات ترميم الوجه للأشخاص مجهولي الهوية المصابين في الحوادث أو الحرائق والذين تضررت ملامحهم، كما تمكن المركز من صناعة 50 ألف رابطة للكمامات بنفس الطابعات وتم توزيعها على الموظفين، وجاري عمل المزيد داخل مختبر الابتكار.

وقال الرائد المزروعي لـ«البيان»: إن شرطة دبي تسعى لأن تكون مركزاً لاعتماد البحوث العلمية الابتكارية في المنطقة، ومنذ إطلاق منصة الابتكار تمكنت شرطة دبي أن تكون مستودعاً للأفكار الابتكارية، حيث تم تصميم مختبر الابتكار الذي يضم قاعات للاجتماعات وكافة الابتكارات التي أطلقتها شرطة دبي مثل الإنقاذ الطائر، ومجسم لمركز الشرطة الذكي وورشة مصغرة لإدخال تعديلات على الدوريات الأمنية وتجهيزها بأحدث الأجهزة ومنها أجهزة الترجمة الفورية، وكذلك يضم المختبر قاعة للطابعات ثلاثية الأبعاد حيث يتم تصنيع بعض القطع الصغيرة التي تخدم الجوانب الأمنية.

وأشار الرائد المزروعي أن كافة الموظفين في شرطة دبي مطالبين بتقديم أفكار واقتراحات ابتكارية تصب في مصلحة العمل، وهذا الأمر يندرج ضمن تقييمهم السنوي، وكذلك يقوم فريق من مختبر الابتكارات بتطوير الأفكار وتحويلها إلى ابتكارات أو مبادرات أو مشاريع يمكن تطبيقها، ويتم تكريم أصحاب الاقتراحات المطبقة مادياً ومعنوياً.

ونوه بأنه تم تصميم برنامج داخلي لكافة الإدارات والأقسام في شرطة دبي لطرح الأفكار بسهولة وإيصالها إلى مختبر الابتكار والبت فيها، كما يمكن طرح الأفكار عبر تطبيق شرطة دبي ويتم البت فيه خلال 48 ساعة للموظفين و15 يوماً كحد أقصى للجمهور حتى من خارج الدولة.

براءات اختراع

ولفت المزروعي إلى أن شرطة دبي تساعد موظفيها على الحصول على براءات اختراع لابتكاراتهم، حيث تم تسجيل 344 عملاً ومصنفاً بنهاية العام الماضي، كما زادت المصنفات الفكرية بنسبة 17% مقارنة بالعام 2019، والسعي مستمر للحفاظ على نشر ثقافة الابتكار بنسبة 100%.

ريادة

لفت الرائد خالد المزروعي إلى أنه يمكن عرض مقترح أو فكرة مبتكرة مطبقة في دولة أخرى بشرط أن تصلح للتطبيق الفعلي والاستفادة منها، مؤكداً أن شرطة دبي تسعى إلى أن تكون الجهة الأولى عالمياً في تطبيق وتصدير الأفكار الإبداعية إلى العالم بما يخدم المجتمع.

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