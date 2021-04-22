11.6 دقيقة لخدمات الكاتب العدل في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أوضح أحمد خلف الحوسني مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي أن إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وأكثر الخدمات التي يقبل عليها المتعامل هي الوكالات بأنواعها، وعقود بيع الحصص في الشركات، بحضور المتعامل لمراكز الخدمة «الطوار – وافي مول – البرشاء – البرشاء مول»، حيث بمجرد وصول المتعامل إلى مركز الخدمة يحصل على رقم الانتظار، ويتم التدقيق على المعاملة من قبل الكاتب العدل، ليتم تحويله إلى التوثيق، ويتم تسجيل المعاملة ودفع الرسوم التي تصل إلى 247 درهماً، حيث وصل معدل الوقت المستغرق في تقديم الخدمة خلال الربع الأول لعام 2021 إلى 11.6 دقيقة.

وقال الحوسني: يمكن للمتعامل الحصول على خدمة الوكالات عن بُعد، وذلك من خلال إرسال المستندات المطلوب تصديقها إلى فريق العمل عبر البريد الإلكتروني remot-notary@dc.gov.ae مع ذكر رقم التواصل، ويتم استلام المعاملة من قبل الفريق والتدقيق عليها، والتواصل المرئي مع المتعامل للتأكد من هويته والأهلية، حيث يتم إرسال الرابط للدفع وإرسال المعاملة على البريد الإلكتروني للمتعامل، أو أخذ النسخة الأصلية بمراجعة مركز وافي مول.

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