إبداعات نادرة في المزاد الفني الخيري لدعم «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - البيان

قطع فنية نادرة، أنجزها فنانون من رواد الحركات الفنية الحديثة، التي طبعت القرن العشرين، ومقتنيات شخصية لقادة عالميين، تعرض في المزاد الخيري الفني، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع موبي العالمية للمزادات، ويعود ريعه لدعم حملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات، خلال شهر رمضان المبارك.

المزاد الفني الخيري بمعروضاته غير المسبوقة تشهده دبي يوم 24 أبريل الجاري، بمشاركة من مختلف القطاعات الثقافية والفنية ومجتمع الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية، وتوسيع دائرة العمل الخيري، ليشمل قطاع الثقافة والفنون.

كسوة الكعبة

وتتصدر معروضات المزاد الخيري قطعة نفيسة من كسوة الكعبة المشرّفة الموشاة بالخيوط الفضية والمذهّبة، والمزينة بآيات من القرآن الكريم، مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ونسجت قطعة الكسوة المربّعة بخط عربي بديع، وترصعها نقوش وزخارف إبداعية على خلفيات بالألوان الأسود والأحمر والذهبي. وتبلغ أبعاد قطعة كسوة الكعبة المشرفة، التي تشكل أهم معروضات المزاد الخيري 109.2 سم × 108.2 سم.

لوحة السنونو

وتضم معروضات المزاد الفني الخيري رسمين، أنجزهما الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، هما لوحة السنونو بالأبيض والأسود ومخططها الأصلي، بما ترمز إليه من رحلة الإنسان نحو التحرر والارتقاء والتقدم.

زهرة ومزهرية

ويعرض المزاد الخيري رسماً بالحبر من إنجاز الفنان الفرنسي هنري ماتيس، الذي عاش في الفترة من 1869 و1954 للوحة «زهرة ومزهرية» بأبعاد 63 سم × 50 سم، التي يصور فيها مزهرية ذات قاعدة بيضاوية، وعنق دقيق طويل يحيط بزهرة متفتحة.

رسم حي

ويشهد المزاد عرضاً حياً لرسومات، ينفذها الفنان البريطاني من أصل هندي ساشا جفري، الذي أنجز أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان «رحلة الإنسانية»، المسجلة لدى غينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي رسمها في دبي على مدى 7 أشهر، خلال جائحة «كورونا»، وبيعت بمبلغ 62 مليون دولار في شهر مارس الماضي، وذهب ريعها لدعم منظمات خيرية دولية مثل «اليونيسيف» و«دبي العطاء». ويرسم الفنان جفري مع عدد من الفنانين المتميزين، إلى جانب الممثل الأمريكي العالمي ويل سميث، الذي سيحضر لدعم فعالية المزاد الفني الخيري، وسوف يتم عرض الرسومات، التي تم إنجازها للمزاد خلال الفعالية إلى جانب ملابس الفنان جفري، التي أنجز فيها أكبر لوحة في العالم وتخصيص ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة».

ميداليات بيكاسو

ويضم المزاد الخيري الفني أيضاً عرضاً لمجموعة نادرة من الميداليات الذهبية، التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، الذي عاش في الفترة من 1881 و1973، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها له في خمسينيات القرن الماضي، بما في ذلك ميداليات «رأس في قناع»، و«الفارس» و«جاكلين» و«الوجه» المصنوعة جميعها من الذهب عيار 23 «قيراطاً».

بحث في الوجوه

ويشهد المزاد الخيري أيضاً عرض مخطط رسم «بحث في الوجوه» للفنان الإسباني سلفادور دالي (1904-1989)، والذي أنجزه عام 1954 بقلم الرصاص على الورق وتبلغ أبعاده 86.4 سم × 109.2 سم.

البحار والبيت الغربي

ويعرض المزاد الخيري لوحة «أمام البيت المواجه للغرب» أو «البيت الغربي» وسط الطبيعة الخضراء للفنان المعاصر ديفيد هوكني بأبعاد 86.4 × 109.2 سم، والتي أنجزها عام 2019. كما يعرض المزاد الخيري لوحة «ماتيلو كيفن دروز 2» أو «البحّار»، التي أنجزها هوكني عام 2009.

ميرو

ويعرض المزاد الخيري أيضاً لوحتين للفنان الإسباني خوان ميرو (1893-1983)، الأولى هي لوحة «بدون عنوان»، التي أنجزها بالألوان الأسود والأحمر والأخضر على أبعاد مصغرة 27.2 سم ×24 سم، ولوحة «وازو» على الخشب باستخدام الحبر والألوان الزيتية.

الأم والطفل

ويقدم المزاد الفني عملاً للفنان الإنجليزي هنري مور (1898- 1986) بعنوان «الأم التي تحمل طفلها» عام 1981، والذي يعكس معاني الأمومة.

ريع داعم

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المزاد الفني الخيري، بالتعاون مع موبي العالمية يوم السبت الموافق لـ 24 أبريل في «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي، ويقدمه جوني غولد، مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية البريطاني صاحب برنامج «صن رايز» عبر سكاي نيوز، ومذيع الأخبار الرياضية في إذاعة بي بي سي 2، ويتميز غولد بتقديم فعاليات جمع التبرعات في المزادات الخيرية بقالب ترفيهي شائق.

وتدعم عوائد المزاد الفني «حملة 100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العالمة في الدول التي تغطيها الحملة، التي وسّعت إطار تنفيذ حملة «100 مليون وجبة» من 20 دولة مع انطلاق الحملة إلى 30 دولة في 4 قارات، لتقديم الدعم الغذائي للجوعى.

نطاق عالمي

وتندرج حملة «100 مليون وجبة» تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي انطلقت في عام 2015 كونها مظلة حاضنة لـ 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل، بفضل برامج ومشاريع متنوعة، تركز على الدول الأقل حظاً، وتتوج حملة «100 مليون وجبة» مبادرات العمل الإنساني، التي تطلقها وتنفذها دولة الإمارات، وترسخ ريادتها العالمية كونها دولة للإنسانية والعطاء، ومساهماً أساسياً في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الإنسانية الملحّة.

إضافة نوعية

ويشكل المزاد الخيري العلني، الذي يشهد فعاليات رسم حية إضافة نوعية لقنوات التبرع المفتوحة للجميع في حملة «100 مليون وجبة»، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للحملة www.100millionmeals.ae؛ أو عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999؛ أو بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)؛ أو عبر إرسال كلمة «وجبة» أو «meal» باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

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