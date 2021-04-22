تعاون بين أكاديمية ربدان ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت أكاديمية ربدان، اتفاقية تعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار» (UNITAR)، تهدف من خلالها إلى تعزيز أواصر التعاون مع المعهد لتصميم برامج تدريبية ذات تأثير استراتيجي وتحقق قيمة مضافة على المديين القريب والبعيد.وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من جهود الأكاديمية لتكون مركزاً متميزاً في مجال السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات على المستوى الدولي، وأن تلعب دوراً حيوياً في بناء القدرات البشرية التخصصية.

وقع الاتفاقية جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، ونيخيل سيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار».

وقال جيمس مورس: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي كقوة ناعمة ودولة رائدة في تقديم المساعدات على مستوى العالم، وأن تلعب دوراً في رفد توجه الدولة الاستراتيجي في العلاقات الدولية».

خبرات

وقال نيخيل سيث: «أكاديمية ربدان صرح تعليمي وتدريبي واعد ومتميز في المنطقة وستمكننا الاتفاقية من العمل معاً لتقديم الخبرات العملية والكفاءات التدريبية الدولية، وسنعمل معاً على تطوير برامج التدريب التي تساهم في تخريج الكفاءات الوطنية للإمارات والمجتمع الدولي».

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