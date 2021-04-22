محمد الرمحي: «مصدر» توفر طاقة نظيفة لـ 4 ملايين منزل حول العالم

المصدر: (أبوظبي - البيان )

قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يتزامن احتفال «مصدر» بمناسبة يوم الأرض هذا العام مع احتفالنا بمرور 15 عاماً على تأسيس الشركة وانتشار محفظة مشاريعنا الاستثمارية في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركتنا السنوية في إحياء يوم الأرض ضمن إطار الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لقضايا الحفاظ على البيئة واستدامتها، مستلهمة في ذلك نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تدّخر جهداً من أجل الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك ضمن مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغيّر المناخي.

وتساهم مشاريع «مصدر» الحالية اليوم في تفادي إطلاق 16 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وفي توفير طاقة نظيفة لـ 4 ملايين منزل في مختلف أنحاء العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز