أحمد بن شعفار: حماية البيئة والموارد الطبيعية أولوية قصوى

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن الاحتفال بالذكرى الـ 51 لـ«يوم الأرض العالمي» محطة بارزة تستدعي مواصلة تعظيم الجهود الدولية والمجتمعية وتوجيهها لخدمة قضايا الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي عبر تبني وتطوير السياسات والممارسات المستدامة الحامية لكوكب الأرض وموارده الطبيعية وتحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم على خلفية الجائحة فرصة مهمة لاستعادة التوازن الذي يفتقر له كوكب الأرض، وتعزيز فهم العالم لتأثير الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات الدفيئة على الأرض، كما سجل العالم أكبر انخفاض للانبعاثات والزلازل.

خدمات

وأوضح بن شعفار في تصريحات لـ «البيان»، أن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اجتهدت في تجاوز مهمتها بتقديم خدمة تبريد المناطق صديقة البيئة إلى حماية الموارد وتكللت جهودها بالنجاح، حيث وفّرت بنهاية 2020 وفورات من الطاقة الكهربائية، وصلت لأكثر من 1.312 ميجاوات، بلغت قيمتها 3.4 مليارات درهم، كما وفّرت 349 مليون جالون من المياه العذبة، وتعد النتائج ثمرة اعتماد «إمباور» لأساليب مستدامة ومسؤولة في العمليات التشغيلية تسهم في تعزيز استمرارية الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة.

فمنذ تأسيسها شكّلت قضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية أولوية قصوى في برنامج عملها ونشاطها الرائد في تبريد المناطق واتبعت «إمباور» سياسات حديثة وفعّالة، أسهمت ولا تزال في تفعيل التغيير البيئي الإيجابي.

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