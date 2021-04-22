سعيد الطاير: «كهرباء دبي» تدعم التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دولة الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، الذي بات وفق كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة».

ولا تدخر هيئة كهرباء ومياه دبي جهداً لدعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات وإمارة دبي، من خلال دفع المسيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة وتعزيز كفاءتها.

وأسهمت جهود الهيئة في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

كذلك تلتزم الهيئة بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتبلغ نسبة قدرة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي نحو 9% لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في الاستراتيجية. ويعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة أحد أبرز المشروعات لتحقيق هذه الاستراتيجية، حيث يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

التزام

وأضاف معالي الطاير: تلتزم الهيئة برفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وجعله أسلوب حياة. وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2011 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم، وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

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