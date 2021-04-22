2228 شكوى لحماية المستهلك في الشارقة خلال 3 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2515 شكوى تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 2228 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ147 شكوى، ومن ثم شكاوى وكيل الخدمات بـ 140 شكوى.

وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 22% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة، في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14%، وشكاوى المفروشات والستائر 12% وشكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 9%، فيما بلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 8%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 7%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، على التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية، حيث تم توفيرها من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية

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