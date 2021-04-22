«تدوير» تواصل جهودها لمكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

يواصل مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، أعماله المكثفة في أرجاء إمارة أبوظبي كافة، عبر مضاعفة برامج مكافحة آفات الصحة العامة من أجل الحفاظ على مظاهر الصحة والسلامة البيئية في الإمارة، بالإضافة إلى تقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وأعمال النظافة العامة، وحجز الحيوانات السائبة على مدار الساعة.

وأكد المركز أنه وخلال الشهر الكريم سيتم تفريغ 161862 حاوية، هذا بالإضافة إلى توفير 211 مركبة جمع ضاغطة لجمع ونقل النفايات، ومشاركة 43 آلية ومعدة إضافية للمشاركة في أعمال النظافة، إلى جانب الاعتماد على فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة، ويضم مشرفين وسائقين وعمال الكنس يبلغ عددهم أكثر من 5085 عاملاً، وتغطي خطة «تدوير»، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، المناطق السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب المساجد والدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات والعيادات الحكومية، وكذلك المواقع الإنشائية لفلل المواطنين، إضافة إلى الطرق العامة والشوارع والأزقة بين الفلل والمنتزهات والحدائق العامة.

خطة

وأشار المركز في منشور له على «تويتر» إلى أن خطة النظافة العامة خلال شهر رمضان تتضمن عمليات المسح الحشري، والمكافحة لكافة المناطق المهمة ضمن حملة خاصة، تشمل مكافحة أنواع الآفات وأهمها البعوض والذباب والقوارض والصراصير والنمل، من خلال استخدام مواد آمنة وصديقة للبيئة والإنسان والحيوان، بمشاركة طاقم عمل يتكون من 1239 فنياً ومشرفاً ومراقباً، هذا بالإضافة إلى 320 مركبة، سيتم تشغيلها لمكافحة آفات الصحة العامة.

وأهاب مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بأفراد المجتمع ضرورة الحفاظ على الموارد وعدم هدر الطعام، والاقتصار في الإنفاق على الطعام على الاحتياجات الضرورية، وعدم رمي الطعام الزائد عن الحاجة والاستفادة منه قدر الإمكان.

ويعمل المركز وفقاً لخطة شاملة لضمان السيطرة على كافة النفايات والتخلص منها في أوقات قياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على الفترتين المسائية والصباحية التي تتزامن مع وجبتي الإفطار والسحور يومياً.

خطة

خلال عيد الفطر ستستمر فرق النظافة التابعة للمركز في عملها على مدار الساعة، حيث سيتم خدمة الإمارة يومياً بواسطة 3739 عاملاً، يعملون على فترتين يومياً، ويتم توزيع العمال في المناطق العامة ومصليات العيد والأسواق والحدائق العامة لساعات عمل إضافية، وفق قوانين العمل المعمول بها، لتقديم خدمات الكنس اليدوي، كما سيتم خلال العيد تشغيل عدد إضافي من الآليات يبلغ عددها 47 آلية لجمع النفايات.

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