مجلس لـ«إسلامية دبي» يناقش التحديات الأسرية بعد غدٍ

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لعقد جلسة رمضانية افتراضية تحت عنوان «التحديات الأسرية، التي تستهدف أركان الأسرة الثلاثة، الزوج والزوجة والأبناء»، وذلك بعد غدٍ في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك لتعزيز مشاركة القيم التي تدعم روح المجتمع للارتقاء بجودة حياة الأسرة من خلال المعاني القرآنية والمنهج النبوي الكريم.

وأكدت يسرى القعود، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، أن المجلس الرمضاني سيقام بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والتي تمثل شريكاً فعّالاً للدائرة من خلال تنظيم البرامج المشتركة التي من شأنها أن ترتقي بالفرد والمجتمع الإماراتي، من مواطن ومقيم على حد سواء لتعزيز وغرس القيم الإيجابية.

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