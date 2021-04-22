شرطة دبي تُطلق «رمضان التعافي» لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي مبادراتها المساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، حيث أعلنت عن بدء تنفيذ مبادرة «رمضان التعافي»، وهي النسخة الثانية من مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»، والتي تضم متطوعين من الجمهور، يشاركون مع فرق الدراجات الهوائية في شرطة دبي.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي تحرص على الاستمرار في تنفيذ المبادرات، التي من شأنها تحقيق نتائج جيدة، تصب في خدمة المجتمع والحفاظ عليه وتعزيز الأمن والأمان، حيث أثمرت مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية» في العام الماضي، في رفع مستوى وعي الجمهور بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما كانت رادعاً للمخالفين والمتهاونين بالقانون.

مفاهيم

وأوضح الجلاف أنه تم البدء بتنفيذ المبادرة، والتي يشارك فيها عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع مع شرطة دبي، ما يرسخ ويعزز من مفاهيم المسؤولية المجتمعية المشتركة، ويؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

مناطق

وأوضح النقيب خليفة الروم، مدير منصة شرطة دبي للتطوع أن فرق الدراجات الهوائية بشرطة دبي، والمتطوعين سيسهمون في نشر التوعية بمناطق «بوليفارد»، و«جي بي آر» ومنطقة الخوانيج، و«سيتي ووك»، ومنطقة الممزر، ومنطقة القدرة، ومنطقة ند الشبا، وسيتم توسيع نطاق الاختصاصات طبقاً للخطة.

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