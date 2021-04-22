«الداخلية» توزّع وجبات «كسر الصيام» على أفراد المجتمع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة بعنوان «كسر الصيام» خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة ومصرف أبوظبي الإسلامي سيتم خلالها توزيع 30 ألف وجبة، تحتوي على أطعمة جافة لكافة أفراد المجتمع، في مختلف إمارات الدولة، وفق شروط السلامة الغذائية والإرشادات الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم، ويقوم بتنفيذها عناصر من من الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة، بالإضافة إلى متطوعين من مصرف أبوظبي الإسلامي. وباشرت الفرق من كافة القيادات العامة للشرطة بتوزيع الوجبات الغذائية على نقاط الدخول إلى أبوظبي.

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