«مبادلة» تبرم شراكة لحماية الكائنات المهددة بالانقراض عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

تزامناً مع الاحتفال العالمي بيوم الأرض، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن إبرام شراكة لـ 3 سنوات مع «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية»، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم عدد من المبادرات الخاصة بحماية الكائنات الحية في أماكن مختلفة من العالم.

وستقدم «مبادلة» بموجب الشراكة، منحة سنوية قدرها 1.5 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية. وتهدف هذه المنحة، التي تمتد لـ 3 سنوات، إلى دعم جهود الصندوق الرامية للحفاظ على النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض في أفريقيا وآسيا، مع التركيز على الدول التي لـ«مبادلة» وشركاتها عمليات فيها، وخصوصاً الدول التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل غينيا وإندونيسيا وتايلاند. وتعد هذه أول اتفاقية من نوعها على مستوى المنطقة للتعاون بين الشركات والجهات المعنية بالحفاظ على البيئة، بهدف حماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه.

وقالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية: يكتسب موضوع حماية التنوع البيولوجي أهمية كبرى لدى العديد من دول العالم، ونحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة للمساهمة في هذه الجهود. سوف تمكننا هذه الشراكة من العمل على حماية الكائنات المهددة بالانقراض على مستوى العالم، مما يؤكد الدور المهم للقطاع الخاص في حماية نظامنا الحيوي وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مخاطر

تركز الشراكة على الحد من المخاطر التي تهدد الكائنات الحية والبيئة المحيطة، وذلك في 3 بلدان هي: غينيا وإندونيسيا وتايلاند.

ففي غينيا سيتم توجيه الأموال لحماية كائنات بحرية مهددة بالانقراض، وفي إندونيسيا، سيتم توظيف التمويل من أجل حماية النظام البيئي البحري، وأما في تايلاند فسيتركز الدعم على حماية «الطيور الخواضة» المهاجرة.

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