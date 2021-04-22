حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بمدينة العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة توعية وتفتيش على المطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز في مدينة العين، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت الغذائية، وضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية كافة والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية بشأن الوقاية من «كوفيد 19»، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع فئات المجتمع.

وركز مفتشو الهيئة على توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية كافة ومعايير الصحة والسلامة الغذائية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية، ونظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية، وعملية التخزين السليم للمواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة مناطق التداول والتحضير والتغليف والطرق الآمنة لإعداد وتحضير الطعام وصولاً إلى طريقة عرضها.

وشدد مفتشو الهيئة على أهمية الالتزام بالحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، واتباع الإرشادات الواردة في دليل متداولي الغذاء وعكسها على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة، لضمان سلامة الغذاء المتداول لجميع المستهلكين.

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