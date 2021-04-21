زايد للثقافة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية موقعها الإلكتروني الجديد www.zhic.gov.ae بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في خطوة تلبي متطلبات المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وأفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية: «انطلاقاً من قيم دار زايد للثقافة الإسلامية المبنية على نشر التسامح والتعايش واحترام الآخر، عملت الدار على ترجمة تطلعات وتوجهات حكومة أبوظبي في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال توفير برامج تعليمية للتعريف بالثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وترسيخ الثقافة الإسلامية بلغات عالمية مختلفة تستوعب التعدد السكاني المتنوع المقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت «نتمنى أن يُسهم الموقع الإلكتروني في المزيد من التواصل مع أفراد المجتمع وأن يحقق الفائدة التي نتمناها للجميع فمنذ إنشاء الدار في 2005 وهي تهتم بتوفير العناية اللازمة للمهتدين الجدد وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم وتفعيل أسلوب التعايش مع المجتمع المسلم وتعريف المهتمين بالإسلام على حقيقته وجوهره ونشر روح التسامح والتعايش مع الآخرين».

وأشادت الطنيجي بالدعم الفني الذي قدمته هيئة أبوظبي الرقمية، مما كان له الأثر في إطلاق موقع الدار بحلته الجديدة.

بدوره أشاد المهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، بالتعاون بين دار زايد للثقافة الإسلامية وهيئة أبوظبي الرقمية، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في سياق الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

ولفت إلى أن هذا التعاون يعكس حرص هيئة أبوظبي الرقمية على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تقديم قيمة مضافة للأفراد في إمارة أبوظبي، مؤكداً أهميته في تنفيذ الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي من الاعتماد على المنصات المشتركة والمزودة بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، حيث يتم رفد قطاعات مختلفة من أفراد مجتمع الإمارة بخدمات حكومية ذات جودة وكفاءة عالية عبر منصة رقمية متكاملة وآمنة.

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