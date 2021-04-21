«صحة» توفر لقاح «فايزر» في أبوظبي بمواعيد مسبقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن توفر لقاح «فايزر ـ بيونتك» ضد كوفيد ـ 19، لمن هم فوق سن 16، ولم يتم تطعيمهم من قبل عبر الحجز الإلزامي من خلال الاتصال على الرقم 80050، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية 3 أسابيع.

وأشارت شركة «صحة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إلى أن اللقاح متوفر في أبوظبي في مراكز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز مدينة محمد بن زايد، ومركز الباهية الصحي، وفي مدينة العين يتوفر اللقاح في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل ومركز نعمة الصحي، وفي الظفرة يتوفر اللقاح في مركز الظفرة لطب الأسرة.

ونوهت الشركة إلى أنه يتوجب على النساء الحوامل مراجعة الطبيب المداوم في المركز عند الموعد قبل أخذ اللقاح.

وتقدم مراكز «صحة» في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة اللقاحات لأكثر من 150 ألف شخص أسبوعياً.

وحتى الآن قدمت المؤسسات الصحية في الدولة 9.9 ملايين جرعة، بمعدل يومي بلغ 111 الف جرعة، ونجحت الحملة الوطنية للقاح بتقديم التطعيم لـ5,081,853 كجرعة أولى و3,836,521 كجرعة ثانية، وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة، كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً.

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