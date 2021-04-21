خالد بن محمد بن زايد يجتمع مع أعضاء مجلس أبوظبي للشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مع أعضاء مجلس أبوظبي الشباب للدورتين 2019-2021 و2021-2023.

واطلع سموه على إنجازات المجلس للدورة 2019-2021 والمبادرات التي أطلقها والتي نتج عنها فرص جديدة للشباب للتميز والإبداع، وهنأ سموه أعضاء المجلس في الدورة المنتهية على جهودهم المتميزة في خدمة مبادرات الشباب خلال مدة دورتهم، وحثهم على مواصلة دعم الشباب ومشاركتهم الخبرات المكتسبة من هذه التجربة القيمة.

ورحب سموه بأعضاء المجلس للدورة 2021-2023 ووجههم بمواصلة النجاحات المحققة والبناء عليها وتوسيع نطاقها، كما أكد على أهمية عمل المجلس مع الهيئات والجهات الحكومية وتفعيل مجالس الشباب في الجهات لضمان استمرارية نفع المبادرات واستدامة أثرها.

وأكد سموه على إيمان حكومة أبوظبي بأهمية تشجيع وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في كافة المواضيع التي قد تؤثر على طريقة حياتهم اليوم ومستقبلاً، والترحيب بالأفكار ووجهات النظر الجديدة التي تضيف إلى حوارات القائمة وينتج عنها فرص مبتكرة.

كما قال سموه أن المبادرات التي أطلقها ونفذها مجلس أبوظبي للشباب في دورة 2019- تظهر2021 مدى التأثير الكبير الذي يمكن للتقدم والتغيير تحقيقه، مؤكداً بأن الشباب هم السفراء الحقيقيون لأبوظبي.

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