حمدان بن محمد يعتمد تأسيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، تأسيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "اعتمدنا في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم تأسيس "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تعزيز مشاركة الكادر الوطني في الوصول إلى المستقبل الأفضل الذي ننشده.. وزيادة فرصه في الوظائف النوعية والاستراتيجية في القطاع الخاص".

وأضاف سموه، "اعتمدنا كذلك "استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية" متضمنة 18 مبادرة بقيمة 400 مليون درهم حتى 2025 .. هدفنا أن تكون نوعية الحياة في دبي من الأفضل في العالم بمبادرات ومشاريع تكفل مقومات الحياة الصحية للجميع ضمن رؤية غايتها سعادة جميع أفراد مجتمعها".

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