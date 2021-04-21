افتتاح غابة القرم في صحراء دبي

المصدر: وام

أعلنت «بروكتر آند جامبل» الثلاثاء، افتتاح مشروع «غابة القرم» في دبي، بالتعاون مع «مجموعة الإمارات للبيئة البحرية» التي أشرفت على زرع الأشجار، خلال حفل خاص.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الشركتين لتسريع التزامهما بالاستدامة، واحتفاء بيوم الأمم المتحدة العالمي للغابات.

وتعدّ غابة القرم في دبي، أول غابة من أشجار القرم تزرع في الصحراء في خطوة مشتركة نحو استعادة الأرض، بإنشاء غابة في الساحل الصحراوي للإمارات، في محمية جبل علي للحياة الفطرية.

وتقع الغابة المستحدثة بالقرب من منطقة مرسى دبي الشهيرة، وتمتد على مساحة شاسعة، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الشعاب المرجانية والقرم وأحواض الأعشاب البحرية والنجيل البحري، وشاطئاً طبيعياً.

وتعدّ «محمية جبل علي للحياة الفطرية»، التي تضم المشروع من أهم المساحات البيئية العالمية وهي محمية معتمدة ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، ومدرجة على قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، تديرها المجموعة. وتأتي هذه المبادرة بالتماشي مع «الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040» التي تستشرف مستقبلاً شاملاً للتنمية الحضرية المستدامة في المدينة.

وقال الرائد علي السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للبيئة البحرية: يسعدنا إعلان المبادرة الاستثنائية، مع «بروكتر آند جامبل»، في إطار سعينا المتواصل لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لرفع مستوى الوعي البيئي، وتحسين أنماط السلوك تجاه مواردنا البيئية. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا الهادفة للمحافظة على البيئة عبر جميع استراتيجياتنا وخططنا، حيث نعتقد بأهمية العناية بالطبيعة لحل مجموعة من التحديات المسببة للتغير المناخي في العالم.

وقال عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي للشركة: إن المشروع من أهم مبادراتنا البيئية التي ترى النور في الإمارات، والمشروع الأول في إطار مبادرات ForestForGood.

وتركز هذه الحملة في منطقة الشرق الأوسط على فكرة استعادة الطبيعة، ما يكسب أهمية استثنائية في هذه المنطقة الصحراوية. وتتماشى هذه الخطوة مع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 الهادفة إلى مضاعفة المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية للمواطنين والمقيمين والزوار.

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