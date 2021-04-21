الداخلية تطلق مبادرة #50_عاماً_في_صور

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني مبادرة #50_عاماً_في_صور بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، وتزامناً مع مرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن المبادرة العديد من الصور القديمة والحديثة للرعيل لوزارة الداخلية وإبراز ما وصلت إليه من تقدم وتطور في منظومة العمل الأمني والشرطي.

وبهذه المناسبة تدعو وزارة الداخلية الجمهور الكريم ممن لديهم صور نادرة خاصة بالوزارة المشاركة في هذه المبادرة، ونشر هذه الصور عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت هذا الوسم #50_عاماً_في_صور.

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