"مجموعة الكالوتي منذ عام 1969 " تتبرع بمليون درهم توفر مليون وجبة لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرعت "مجموعة الكالوتي منذ عام 1969 " والمتخصصة في مجال تنقية وتداول الذهب والمعادن الثمينة ولديها استثمارات عقاريـــة وسياحيــة، بمبلغ مليون درهم يعادل قيمة مليون وجبة لحملة "100 مليون وجبة"، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كأكبر حملة في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في العالم العربي وقارتي آسيا وأفريقيا، خلال شهر رمضان المبارك.

وتدعم المساهمة التي تقدمها مجموعة الكالوتي جهود حملة 100 مليون وجبة في توفير الدعم الغذائي لملايين الأفراد والأسر المتعففة من المحتاجين والأقل دخلاً في الدول الثلاثين التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة، ويتولى عملياتها الميدانية واللوجستية في المجتمعات المستفيدةمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية، وبرنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات.

العمل الخيري الهادف

وقال منير كالوتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكالوتي– منذ 1969": "يشرفنا أن نكون جزءا من حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تجسد العمل الخيري الهادف."

وأكد كالوتي أن الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم تستمد من قيمه عبر ترسيخ العمل الخيري ومد يد العون ومساعدة المحتاجين وتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه.

وأضاف أن مجموعة الكالوتي التي تأسست منذ عام 1969 بدولة الامارات العربية المتحدة انطلقت من البيئة المناسبة لممارسة الأعمال التي وفرتها القيادة الرشيدة بإتاحة كافة التسهيلات للمستثمرين وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتقديم الحوافز التي عززت مكانتها الإقليمية والعالمية و رسخت قوة ومتانة اقتصادها.

وختم بالقول : "يسعدنا دائما المساهمة في مختلف المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية التي تطلقها القيادة الرشيدة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي محلياً وعالمياً."

مساهمات مستمرة

وتتواصل مساهمات المؤسسات والأفراد والفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها في حملة "100 مليون وجبة"، عبر قنوات التبرع الأربع الأساسية التي خصصتها وتشمل موقعها الإلكتروني www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، وإرسال رسائل نصية بكلمة "وجبة" باللغة العربية أو "meal" باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

ويمكن لدرهم واحد توفير كلفة المكونات الغذائية الأساسية لتوفير وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً حيث تنخفض التكاليف المعيشية.

وتعتمد حملة "100مليون وجبة"، نهج العمل الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات بتقديم المساعدة العاجلة لمختلف المجتمعات في العالم، من دون تمييز بين الأعراق والأديان والمناطق الجغرافية. وتقدم الحملة دعمها الغذائي للمحتاجين في المجتمعات الفقيرة على شكل سلال وطرود غذائية، موضبة بطريقة لائقة وصحية، خلال شهر رمضان الفضيل بما يرسخ قيم التلاحم والتضامن الإنساني.

حضور دولي

تميزت "مجموعة الكالوتـــي– منذ عام 1969" في مجـــــالات و أنشطــــــــــة متعـــــــددة عقاريــــــة و سياحية بالإضافة الى استثماراتها بتجارة و تصفية الذهب و لديها مصفاة للذهب تعد من أكبر مصافي الذهب في دبي و العالم و لديها فروع منتشرة في الصين و هونغ كونغ و أمريكا و سنغافورة و امريكا اللاتينية و معتمدة في المجلس الدولي لبورصة شنغهاي الدولية للذهب و مرخصة من قبل هيئة مركز دبي للسلع المتعددة و هي عضو في مجموعة دبي للذهب و المجوهرات و بورصة شيكاغو التجارية و المعهد الدولي للمعادن الثمينة و جمعية هونغ كونغ لصانعي المجوهرات . كما تمتلك المجموعة حضورا في مجالس كل من بورصة دبي للمعادن وكومكس كما حصلت المصفاة على شهادات الجودةISO 9001, !SO 14001, ISO 45001 a ISO 28001

كمــا حصـل مختبر فحص الذهب والفضة التابع لنفس المجموعــــة على شهــادة الجودة ISO 17025:2005.

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