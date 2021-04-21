"دبي الذكية" تدعم حملة "100 مليون وجبة" بتسهيل التبرع رقمياً عبر "دبي الآن"

المصدر: البيان الإلكتروني

تدعم "دبي الذكية" حملة 100 مليون وجبة الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك ضمن 30 دولة، كشريك استراتيجي يوفر البنية التحتية الرقمية للتبرع عبر الموقع الإلكتروني للحملة، وكذلك إتاحتها ميزة استقبال التبرعات عبر تطبيق "دبي الآن"، بشكل مباشر وميسر دون أي اقتطاعات أو حواجز افتراضية أو تقنية، وذلك من خلال بوابة "سداد دبي" التي تتيح الخدمة على مدار الساعة بطريقة سهلة وآمنة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أعلن عشية بدء الشهر الفضيل عن انطلاق الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة لتستمر طوال شهر رمضان المبارك، وتقدم الدعم الغذائي للمحتاجين من الأفراد والعائلات في دول عربية وأخرى في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وتوفر شبكة أمان ودعم غذائي للفئات الأشد حاجة في الدول التي تغطيها الحملة.

أكبر شريحة ممكنة

وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: "نحن سعداء اليوم بأن نكون شريكاً داعماً لمبادرة "100 مليون وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تضع دبي الذكية من خلالها خدماتها وحلولها الرقمية لدعم وخدمة المبادرة الإنسانية في تحقيق أهدافها، ويشكل دعمنا للمبادرة بالتعاون مع فريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أحد أوجه اهتمامنا بتوفير قنوات ذكية لجميع الخدمات وتحديداً خدمات التبرع باستخدام تطبيق "دبي الآن"، لضمان وصول تأثيرات هذه المبادرات لأكبر شريحة ممكنة من الناس وفي وقت قياسي".

وأضاف سعادته: "الهدف الأسمى للمدن الذكية هو خدمة وإسعاد الإنسان، من خلال تسخير الحلول المتقدمة للارتقاء بحياته وتلبيه احتياجاته وتعزيز رفاهيته بكافة المجالات، الأمر الذي تعمل عليه دبي الذكية ضمن جميع مشاريعها ومبادراتها. فنحن نعمل على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتمكين العمل المجتمعي والإنساني، والمساهمة في تقديم خدمات وحلول تعزز ثقافة العطاء والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع بأسلوب مبتكر وسلس، يتوافق مع نهج المدينة الذكية في توفير خدمات رقمية تغطي جميع مناحي حياة الناس وتعمل على رفع منسوب سعادتهم ورضاهم."

قنوات ذكية

وتتعاون دبي الذكية مع "حملة 100 مليون وجبة" لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها لما فيه تسريع وصول الدعم الغذائي لمستحقيه من خلال إتاحة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للحملة وتطبيق "دبي الآن" من أي مكان وفي أي زمان. كما تتيح دبي الذكية خدمة الدفع عبر موقع المبادرة من خلال بوابة "سداد دبي" أمام جميع المستخدمين، إلى جانب إتاحة صلاحية الدخول لفريق عمل المبادرة إلى الموقع الخاص بإدارة المعاملات، بشكل يسمح لهم من تتبعها واستخراج التقارير اللازمة والتعرف على الإحصاءات اللحظية، ليتم كل ذلك بأقل وقت وجهد، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب الظروف الحالية، من خلال استخدام منصات دفع غير تلامسية، الأمر الذي يسهم في استدامة واستمرارية هذا الدعم وتطوره مستقبلاً نحو الأفضل.

حلول مبتكرة

وتحرص دبي الذكية على الاستفادة من التقنيات الصاعدة والناشئة والجديدة والمبتكرة وتعزيز الطابع الشخصي لهذه التقنيات والخدمات، لتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة وتأثيرًا، كما في دعمها التقني لتسهيل آليات التبرع والمساهمة في حملة 100 مليون وجبة وتحقيق تكامل الخدمات المالية والإلكترونية والرقمية الذكية التي توظفها لاستقبال التبرعات من المساهمين.

وتسهل دبي الذكية عملية تبرع المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها لحملة 100 مليون وجبة وتقديم تبرعاتهم المالية من خلال توفير القناة الخامسة للتبرعات عبر تطبيق "دبي الآن"، إذ توفر الحملة أربع قنوات أخرى هي الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

دبي الذكية

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة "دبي الذكية" العام 2013، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض.

في العام 2015 تم إنشاء مكتب دبي الذكية، وذلك للإشراف على مسيرة التحول الذكي في إمارة دبي وتحقيق رؤية القيادة بهذا الخصوص، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تتبنى دبي الذكية أحدث الابتكارات التكنولوجية بشكل مستمر، لتوفير تجارب استثنائية للمدينة تتسم بالكفاءة والسلاسة والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار.

ومنذ إنشائها، أطلقت دبي الذكية سلسلة من المبادرات والاستراتيجيات النوعية لتحقيق رؤيتها ودعم دبي لتصبح معيارًا عالميًا لتطوير المدن الذكية. وتشمل المبادرات الرئيسية التي أطلقتها: "مبادرة بيانات دبي"، واستراتيجية دبي للبلوك تشين، وخريطة طريق دبي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب "مبادرة الثروة الرقمية"، ولاحقاً "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية". وفي يناير العام 2020، تم تغيير اسم مكتب دبي الذكية رسميًا إلى دائرة دبي الذكية.

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